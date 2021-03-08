الصحة تحدد 5 فئات عراقية “ممنوعة من اللقاح”.. وتحدد موعد شمول الاخرين بالتطعيم

2021/03/08 | 13:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت وزارة الصحة طرح اللقاح المضاد لكورونا لكافة المواطنين بعد الانتهاء من تلقيح الفئات ذات الاولوية والمحددة من قبل الوزارة.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي الساند للوزارة ربى فلاح في تصريحات صحفية، إن “بعض الفئات غير المشمولة باللقاح والمتمثلة بالمرضعات والحوامل ومن سنة الى من هم دون سن 16 عاما وكذلك من يعانون من امراض او اعتلالات مناعية تمنعهم من اخذ اللقاح”.

واضافت ان تطعيم الكوادر الطبية باللقاح المضاد لكورونا ما زال مستمراً وذلك ضمن مساعي الوزار ة لتغطية الفئات التي حددتها.

واضافت ان المصابين بفيروس كورونا لا يمكنهم اخذ اللقاح الا بعد التأكد من شفائهم التام ويجب ان تكون جرعتي اللقاح من نفس الشركة المصنعة.

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