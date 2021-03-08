المسلم من سلم الناس من لسانه ويده.. موقف البابا

2021/03/08 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

عجبا على النفوس التي تنقب عن العيوب

والاخطاء والكبوات ونحن نعيش في ظرف ما

احوجنا الى التاخي والمحبة والسلام ،

هذا من جانب ، ومن جانب اخر لنتعلم

واولهم كاتب المقال ان نبقى في صلب

الموض

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