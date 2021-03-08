لطيفة بن زياتن.. من رحم أحزانها استمدت القوة لثني الشباب عن التطرف

2021/03/08 | 13:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطيفة بن زياتن هي امرأة مغربية فرنسية قتل ابنها في هجوم إرهابي عام 2012، كرمت مؤخرا لعملها الدؤوب في توعية الشباب والحد من انسياقهم وراء التطرف والإرهاب.

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