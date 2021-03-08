2021/03/08 | 13:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إيقاف محاولتي ابتزاز لامرأة وفتاة في محافظتي كركوك والانبار.وقالت الوزارة في بيان، ان “العمليتين نفذتا أثر ورود مناشدتين عبر الخط الساخن للشرطة المجتمعية”، مبيناً أن “العملية الأولى تضمنت إفشال محاولة ابتزاز شخص لامرأة في محافظة كركوك بنشر صور ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الخضوع لرغباته الدنيئة”.وفي الثانية احبطت الشرطة المجتمعية، “محاولة ابتزاز فتاة في محافظة الانبار من قبل شخص هددها بنشر صورها الشخصية مقابل مبالغ مالية ومصوغات ذهبية”.وبينت أن “الشرطة المجتمعية واجهت المبتزين بأدلة تورطهما بالجريمة، واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي المرأة والفتاة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة المجتمعية توقف حالتي ابتزاز لامرأة وفتاة في الأنبار وكركوك عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة المجتمعية توقف حالتي ابتزاز لامرأة وفتاة في الأنبار وكركوك) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة المجتمعية توقف حالتي ابتزاز لامرأة وفتاة في الأنبار وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).