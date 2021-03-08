الحلبوسي للمرأة العراقية: تحية اجلال لكِ وانتِ تصنعين الحياة وتربين الاجيال

2021/03/08 | 13:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المرأة العراقية بعيد المرأة العالمي.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على “تويتر” إنه “في يومها العالمي ..



تحية إكبار للمرأة العراقية التي وقفت بالأمس بشجاعة وبطولة وواجهت الظروف والتحديات الصعبة ..



وتحية اعتزاز لها اليوم وهي تصنع الحياة وتربي الأجيال وتسهم في بناء المجتمع”.

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