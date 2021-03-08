زحامات الظهيرة الخانقة: سيارات مكدسة في بغداد (صور)

2021/03/08 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- NNC تشهد شوارع العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، زحامات مرورية خانقة في (الكرخ والرصافة)، وذلك بسبب توجه آلاف المواطنين إلى مدينة الكاظمية لأداء الزيارة.وذكر مراسلنا ان الطرق المزدحمة هي جسر باب المعظم باتجاه حيفا، والسيطرة المقابلة لشارع السفارات باتجاه نفق الشرطة، شوارع الشعلة، شارع المطار صعوداً على جسر القادسية، وحي الجامعة شارع الكنيسة، جسر […]

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