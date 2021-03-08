قانون الانتخابات.. تحذير من “الثغرات الفنية”

2021/03/08 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC دعت اللجنة القانونية النيابية ،اليوم الاثنين، الى اجراء تعديلات وصفتها بالفنية على قانون الانتخابات، فيما اكدت ان موعد اجراء الانتخابات مرهون بالكتل السياسية الكبيرة في البرلمان.وقال عضو اللجنة حسين العقابي لـ”المركز الخبري”، إن “هناك ضرورة فنية لتعديل قانون الانتخابات، وهناك متسع من الوقت لتنفيذ ذلك ولا داعي للتسويف والمماطلة”، مبينا ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قانون الانتخابات..



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