الاقليم يصدر قرارات جديدة ضد كورونا

2021/03/08 | 13:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان يوم الاثنين، تدابير جديدة لمواجهة تفشي فايروس كورونا، بضمنها السماح للمواطنين العراقيين بدخول الاقليم باجراء فحص كورونا بمدة 72 ساعة قبل توجههم الى كوردستان.

وجاء في بيان الوزارة، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تقرر مايلي:

اولا: السماح لجميع السياح والمواطنين بالدخول في جميع معابر اقليم كوردستان.

ثانيا: على المواطنين العراقيين والسياح اجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة من توجههم الى اقليم كوردستان والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، كما يجب ان تثبت الفحوصات خلوهم من كورونا.

ثالثا: على المواطنين العراقيين والاجانب الخضوع للحجر الصحي للمدة التي تحددها وزارة الصحة.

رابعا: هذا البيان يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين 2021/3/8 وينشر في جريدة وقائع كوردستان.

PUKmeida ترجمة

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