السليمانية.. افتتاح معرض مصور عن الانتفاضة

2021/03/08 | 13:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح مركز تنظيمات السليمانية للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاثنين، معرضا مصورا بمناسبة الذكرى الـ 30 لانتفاضة شعب كوردستان ضد الدكتاتورية.

المعرض اقيم باروقة المتحف الوطني " امنة سوركة" بحضور جمهور كبير ويوثق انتفاضة شعب كوردستان ضد النظام المباد.

PUKmedia خاص

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