كنا : رسائل البابا كانت موجهة للقوى المستكبرة في العالم

2021/03/08 | 13:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اكد رئيس قائمة الرافدين النيابية يونادم كنا , الاثنين , أن رسائل البابا فرنسيس كانت موجهة الى القوى المستكبرة في العالم , فضلا عن رسائل مهمة تم توجيهها الى المسؤولين في الداخل العراقي.وقال كنا في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” زيارة البابا الفاتيكان صاحب الكرسي الرسولي بالفاتيكان كانت ناجحة ومفيدة للعراقيين بجميع اطيافهم بالدرجة الأولى وللمنطقة بالدرجة الثانية ولابد من الاهتمام بها ووضع خارطة سياسية جديدة بعد ان صنعت زيارة البابا للعراق اعلاما واسعا كشف للعالم اجماع حقيقة الشعب العراقي المتماسك والمتمسك بارضه ” .وأضاف ان ” البابا فرنسيس قد ارسل عدة رسائل مهمة للعالم وللداخل العراقي أولها كانت موجهة لدول الاستكبار في العالم بان تترك الشعوب لصنع مستقبلها وتسهم في مستقبل الإنسانية”.واشار كنا الى ان ” تلك الرسائل ربما ستكون مستقبلا من اهتمام البابا فرنسيس للعمل على تخفيف التوتر الإقليمي والدولي كما توسط في حلحلة بين كوبا وامريكا ” .انتهى / 25م

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