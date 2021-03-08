النوارس تكثف الاستعدادات لموقعة الصقور

2021/03/08 | 13:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادكثف نادي الزوراء الرياضي، استعداداته لموقعة نادي القوة الجوية في كلاسيكو العراق.وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة نادي الزوراء قدمت كل الدعم للكادر التدريبي واللاعبين قبل مواجهة القوة الجوية في قمة ممتاز الكرة”.واوضح أن “فريق كرة الزوراء يواصل تدريباته على ملعب الشعب الثانوي بتدريبات مكثفة تركزت على الجوانب البدنية والفنية لتهيئة اللاعبين للمباراة المهمة”.يذكر ان المواجهة ستقام يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الاسبوع الـ23 من دوري الكرة الممتاز.



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