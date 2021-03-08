اقليم كوردستان يصدر بيانا حول الية دخول المواطنين

2021/03/08 | 13:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، الإثنين، السماح بدخول السياح والأجانب إلى اراضي الاقليم، بعد أيام من تشديدات فرضت بهذا الخصوص.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (8 آذار 2021 )، انه "ابتداء من اليوم الإثنين، يسمح للسياح والأجانب بالدخول من جميع المعابر في الإقليم".

وأضاف البيان، انه "يتوجب أن يخضع السياح القادمون من المدن العراقية الأخرى، والاجانب لفحص PCR الخاص بكورونا بمدة 72 ساعة قبل التوجه الى الاقليم".

واشار الى انه "يجب ان يحجر المواطنون العراقيون والاجانب انفسهم في حال الوصول للإقليم وكانت نتيجة الفحص إيجابية".

N.A

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