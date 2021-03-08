النجف تسجل حالتي وفاة و أكثر من 500 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/08 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

بيان رسمي:

الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف/ اليوم الاثنين 8-3-2021- تم اجراء 2292 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها (2109 بطريقة PCR و 183 بطريقة Rapid Tests ) .

- #الاصابات_الجديدة : 555

- #حالات_الشفاء : 564

- #الوفيات : 2

- من بين الاصابات (11) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.

- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي : 36508مجموع حالات الشفاء : 29818مجموع الوفيات : 362 مجموع الحالات تحت العلاج : 6328مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3115

يتبع .



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