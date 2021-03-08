أحدهم هدد بنشر ’’صور ابنتها’’..إيقاف محاولتي ابتزاز في كركوك والأنبار

2021/03/08 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الشرطة المجتمعية، في وزارة الداخلية، الاثنين (8 آذار 2021)، إيقاف حالتي ابتزاز لامرأة وفتاة في محافظتي كركوك والأنبار بعمليتين منفصلتين.

وقالت الداخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العمليتين تمت على أثر ورود مناشدتين عبر الخط الساخن، حيث تمكنت المجتمعية في الاولى من إفشال محاولة ابتزاز شخص لامرأة في محافظة كركوك بنشر صور ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الخضوع لرغباته الدنيئة".

وأضافت، أن "في العملية الثانية احبطت محاولة ابتزاز فتاة في محافظة الانبار من قبل شخص هددها بنشر صورها الشخصية مقابل مبالغ مالية ومصوغات ذهبية".

وأشارت الوزارة، إلى أن "الشرطة المجتمعية واجهت المبتزين بأدلة تورطهما بالجريمة، واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي المرأة والفتاة، فضلا عن اعادة هاتف حديث للفتاة الانبارية من الشخص المبتز".

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