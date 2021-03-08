الخلافات تؤخر حسم الفقرات الست المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية - عاجل

2021/03/08 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، اليوم الاثنين، على امكانية التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، خلال جلسة اليوم.

وقال البخاتي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الخلافات على الفقرات المؤجلة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، ما زالت قائمة، وتم حسم الخلاف على فقرتين فقط، ويمكن تمرير هذه الفقرتين خلال جلسة اليوم، وتأجيل التصويت على القانون الى جلسات مقبلة".

وبيّن أن "هناك توجها برلمانيا لإنهاء تشريع مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بأسرع وقت، حتى لا تكون هناك أي معرقلات أمام إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، لكن نحتاج مزيد من الوقت للاتفاق على الفقرات المؤجلة في الجلسات المقبلة".

وتحدثت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، عن آخر ما توصلت اليه الكتل السياسية بخصوص مفاوضات مشروع قانون المحكمة الاتحادية، مشيرة الى ان رؤساء الكتل اتفقوا على تمرير اربعة مواد خلافية.

وتضيف فيان صبري، في تصريح صحفي ان "رؤساء الكتل السياسية اتفقوا في اجتماعهم الاخير مع رئاسة المجلس واللجنة القانونية على تمرير اربع مواد خلافية من اصل ست في قانون المحكمة الاتحادية".

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