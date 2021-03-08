ارتفاع طفيف باسعار الذهب بعد ادنى مستوى لها

2021/03/08 | 13:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ارتفع الذهب، يوم الاثنين، في آسيا مرتدًا من أدنى مستوى خلال تسعة أشهر ، سجله خلال الجلسة السابقة ،مقابل تراجع الدولار.وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.38٪ الى 1704.89 دولارا للاونسة ، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 8 حزيران 2020 يوم الجمعة الماضي.كما أعطت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، التي تراجعت عن أعلى مستوى لها في عام واحد يوم الجمعة، دفعة للمعدن الأصفر.وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 2.3% والبلاديوم بنسبة 0.1% بالمئة والبلاتين بنسبة 1.1%./انتهى8

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