2021/03/08 | 13:39 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ نينا/ ارتفع الذهب، يوم الاثنين، في آسيا مرتدًا من أدنى مستوى خلال تسعة أشهر ، سجله خلال الجلسة السابقة ،مقابل تراجع الدولار.وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.38٪ الى 1704.89 دولارا للاونسة ، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 8 حزيران 2020 يوم الجمعة الماضي.كما أعطت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، التي تراجعت عن أعلى مستوى لها في عام واحد يوم الجمعة، دفعة للمعدن الأصفر.وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 2.3% والبلاديوم بنسبة 0.1% بالمئة والبلاتين بنسبة 1.1%./انتهى8
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع طفيف باسعار الذهب بعد ادنى مستوى لها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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