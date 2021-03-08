2021/03/08 | 13:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/القت القوات الامنية القبض على ثلاثة من عناصر داعش في الموصل القديمة .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان القبض على الدواعش تم في منطقة الميدان داخل الموصل القديمة ، بالاستناد الى معلومات استخبارية دقيقة"./انتهى

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