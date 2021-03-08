شاهد.. البابا فرنسيس يختتم زيارته التاريخية للعراق

2021/03/08 | 13:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اربعة ايام من الزيارة التي وصفت بالتاريخية، وبعد ان زار بغداد واربيل وذي قار واور والنجف الاشرف و نينوی، اختتم البابا فرنسيس الثاني، زيارته للعرا...

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