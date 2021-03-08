انخفاض مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة.. اليوم الاثنين

2021/03/08 | 13:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]شهدت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، الاثنين، تراجعا ملحوظا بنسبة 58 %، لتصل الى 45 مليون دولار.

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