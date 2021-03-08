القانونية النيابية ترجح تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال جلسة اليوم

2021/03/08 | 13:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..رجحت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال جلسة اليوم، مبينة ان اجتماعا نيابيا سيعقد بعد قليل لبحث التوافق على المادتين المتبقيتين من القانون.وقالت عضو اللجنة الماس فاضل في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” اجتماعا حاسما سيعقد اليوم بين رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية للتوصل الى اتفاق حول المادتين والانتهاء من القانون”.واضافت ان “الكتل النيابية اتفقت على جميع النقاط الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية ما عدى المادتين 3 و12 الا ان تقريبا كبيرا بين القوى السياسية لتمرير القانون”.

واوضحت ان “المادتين تخصان آلية الترشيح لعضوية المحكمة الاتحادية وآلية التصويت هل ستكون بالاغلبية ام اية طريقة اخرى؟، معربة عن اعتقادها بان القانون سيشرع في جلسة اليوم”.



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