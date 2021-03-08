الحلبوسي: المرأة العراقية واجهت الظروف والتحديات الصعبة

2021/03/08 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

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قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إن المرأة العراقية واجهت الظروف والتحديات الصعبة

وفي تغريدة على تويتر أكد الحلبوسي أن المرأة تصنع الحياة وتربي الاجيال وتبني المجتمع، مضيفا تحية إكبار للمرأة العراقية التي وقفت بشجاعة وواجهت الظروف والتحديات الصعبة وتسهم في بناء المجتمع.

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