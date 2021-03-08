الضاري: المرأة العراقية ما زالت تعيش ظروفا صعبة تؤثر على عطائها

2021/03/08 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري ان المرأة العراقية ما زالت تعيش ظروفا صعبة تؤثر على عطائها للمساهمة في بناء ‫العراق‬‬

وفي تغريدة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة دعا الضاري الى ضرورة متابعة قضايا المختطفات الايزيديات والنساء المعتقلات والنازحات اللواتي يتعرضن لمضايقات من قبل جهات مسلحة، مشددا على أهمية منحهن مجالا أكبر في النشاطين السياسي والاجتماعي وتسلم المناصب الحكومية.‬

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