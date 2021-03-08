العقود الآجلة لبرنت تتخطى السبعين دولارا للبرميل

2021/03/08 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حققت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الاثنين، قفزة في الأسعار لم تبلغها منذ ظهور جائحة كورونا.

وتخطى سعر خام برنت في العقود الآجلة لشهر آيار المقبل عتبة السبعين دولارا للبرميل مسجلا سبعين دولارا واثنين وسبعين سنتا، وهو اعلى سعر يصل اليه من كانون الثاني من العام الماضي، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر نيسان إلى سبعة وستين دولارا وثمانية وثلاثين سنتا وهو اعلى سعر له منذ أكثر من عامين وسط مؤشرات إيجابية عن انتعاش متوقع للاقتصاد العالمي.

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