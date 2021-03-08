المفوضية تمدد مدة تسجيل التحالفات واستلام قوائم مرشحي الانتخابات

2021/03/08 | 13:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…أعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، تمدد مدة تسجيل التحالفات واستلام قوائم المرشحين.وذكرت المفوضية في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، أنه” تم تمديد مدة تسجيل التحالفات لغاية 1/5/2021″.واضافت أن “مدة استلام قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021 تمديداً نهائياً للتحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين”.واعلنت مفوضية الانتخابات في وقت سابق عن تمديد لعدة مرات في تسجيل الكيانات السياسية بسبب عدم اقبال القوى السياسية على تسجيل كياناتهم واسماء المرشحين لغاية الان.



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