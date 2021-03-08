2021/03/08 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن تقول الناشطة النسوية والكاتبة الأسترالية جيرميان جرير: «كل المجتمعات التي على حافة الموت هي رجولية..



لا مجتمع يستطيع النجاة من دون النساء».



وجرير المولودة في العام 1939، متخصصة في الأدب والمرأة، ولها عدة كتب عن المرأة أثارت اهتماماً واسعاً، بينها كتاب «المرأة كلها» الصادر في العام 1990.ربما يبدو الجزء الأول من عبارة جيرميان جرير المركبة إشكالياً لدى الكثيرين، فقد يُفهم منه أنها تُحمّل الرجال و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النساء ونجاة المجتمعات - حسن مدن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النساء ونجاة المجتمعات - حسن مدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).