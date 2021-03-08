البابا الابراهيمي وموت ماركس وابراهيم؟/7 - عبدالامير الركابي

2021/03/08 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي لم يسبق للعالم ان راى على مر تاريخه، لحظة انتقالية من نوع وبحجم ومنطويات اللحظة الراهنه مع كل مايكتنفها من غموض، ولا ثقة، واضطراب في الرؤى، والاضطرار للتعايش مع لاجدواها، ولا ثباتها، وهشاشتها، بحيث يمكن تشبيه الحاصل بلحظة ماقبل التاريخ، يوم كان التاريخ ابتداء، والكائن البشري يتلمس طريقة معرفيا، لعله يعقلن العالم والحياة التي وجد نفسه في غمرتها، ساعيا لادراكها كعتبه أولى على طريق التعامل معها،مع فا ......





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