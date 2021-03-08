سكرتير القائد العام يعلن رفع سيطرات ’سهام العبيدي وسيد الحليب ومدخل اليرموك’

2021/03/08 | 13:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، الاثنين، رفع عدة سيطرات في العاصمة بغداد لتخفيف الزخم المروري.

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وقال البياتي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 آذار 2021) إنه "بناءً على توجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، سيتم اعتبارا من الساعة ٢٠٠٠ اليوم ٨ اذار رفع سيطرات سهام العبيدي وسيد الحليب ومدخل اليرموك وتحويلها الى مرابطات بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتخفيف الزخم المروي وتسهيل حركه تنقل المواطنين في العاصمة".

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