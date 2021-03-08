555 اصابة بكورونا وحالتا وفاة في النجف خلال 24 ساعة

2021/03/08 | 13:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت محافظة النجف، اليوم الإثنين، 555 اصابة جديدة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت دائرة صحة المحافظة في بيان، انه “تم اجراء 2292 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها (2109 بطريقة PCR و 183 بطريقة Rapid Tests)”.وأضافت، أن “الاصابات الجديدة بلغا 555، وحالات الشفاء 564، والوفيات 2″، موضحة أن “من بين الاصابات 11 اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف”.وتابعت أن “المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي: -مجموع الاصابات الكلي : 36508 -مجموع حالات الشفاء : 29818 -مجموع الوفيات : 362 -مجموع الحالات تحت العلاج : 6328 -مجموع الاصابات بين المنتسبين […]

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