الكاظمي يترأس اجتماعاً أمنيا في مقر عمليات بغداد

2021/03/08 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

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القائد العام للقوات المسلحة يترأس مؤتمراً أمنياً في مقر قيادة عمليات بغداد.

ترأس القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مؤتمراً أمنياً في مقر قيادة عمليات بغداد صباح اليوم الإثنين الموافق 8 آذار 2021.تناول المؤتمر عرض الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام من قبل قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت.هذا وحضر المؤتمر ضباط هيئة ركن القيادة.وقدم القائد العام للقوات المسلحة شكره وتقديره لقائد عمليات بغداد وضباط القيادة على ما يبذلونه من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد ومحيطها.

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