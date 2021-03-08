2021/03/08 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت مديرية المرور العامة، الاثنين (8 آذار 2021)، دعوة جديدة إلى أصحاب المركبات المسجلين على مواعيد لمراجعتها.

وقالت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "ندعو اصحاب المركبات المسجلين على مواعيد الى مراجعة مديرية المرور لغرض ترويج معاملات تسجيل مركباتهم".

ووضعت المرور رابطاً لمعرفة مواعيد المراجعة للاطلاع على الرابط اضغط هنــــــــــــــــــــنا

ونوهت إلى أن "هذا الموقع هو السند الرئيسي للمراجعة و تكون الرسائل تنبيهاً وليس سند".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة جديدة من المرور الى أصحاب المركبات المسجلين على مواعيد المراجعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة جديدة من المرور الى أصحاب المركبات المسجلين على مواعيد المراجعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).