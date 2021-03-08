لابورتا يبدأ مفاوضاته لإبرام أول صفقات برشلونة هذا الصيف

2021/03/08 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

بدأ خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد التخطيط للصفقة الأولى التي سيبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، والمتمثلة بالتعاقد مع النمساوي ديفيد آلابا مدافع بايرن ميونخ.

وأصبح بحكم المؤكد رحيل ديفيد آلابا عن النادي البافاري عقب نهاية الموسم الحالي، وذلك لأن عقده سينتهي في شهر حزيران القادم، لكن مهمة برشلونة بالحصول على خدماته لن تكون سهلة، لأن هناك العديد من الأندية الكبيرة التي تسعى للتوقيع معه.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن،" وكيل أعمال ديفيد آلابا تواجد في مدينة برشلونة الأسبوع الماضي، واجتمع مع خوان لابورتا لمناقشة إمكانية انتقال موكله إلى ملعب الكامب نو".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن،" لابورتا طلب من وكيل أعمال آلابا الصبر عليه حتى يفوز بالانتخابات، وذلك لاقتناعه أن النجم النمساوي قادر على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق، لأنه قادر على اللعب في عدة مراكز".

وسيحل ديفيد آلابا مشكلة عدم توفر بديل مناسب لجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر، كما أنه سيزيد العمق في محور خط الدفاع، عدا عن قدرته على اللعب في أكثر من مركز بخط الوسط إن تطلب الأمر، أو حتى كجناح هجومي.

ويدرك خوان لابورتا أن إقناع اللاعب بالانضمام إلى برشلونة ليست مهمة سهلة، لأن هناك عروض مغرية أكثر تصله من ريال مدريد والأندية الإنجليزية، في الوقت الذي يعاني فيه النادي الكاتالوني من أزمة اقتصادية كبيرة.

لكن رئيس برشلونة الجديد واثق تماماً من إمكانية إيجاد حلول جيدة لإقناع آلابا بالانتقال إلى ملعب الكامب نو، لاسيما وأنه سيعمل على تخفيض فاتورة أجور اللاعبين عبر بيع فيليب كوتينيو في الصيف القادم، وربما أنتوان جريزمان أيضاً.

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