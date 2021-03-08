في يومها العالمي .. المراة في ديالى تعاني من التهميش والحرمان .. وهذه هي الاسباب

2021/03/08 | 14:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اكد مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى :" ان المرأة في ديالى تعاني من مشاكل كبيرة ومخلفات اجتماعية حرمتها من حقوقها المشروعة وأداء دورها الحقيقي في المجمتع ".وقال مدير مكتب حقوق الانسان صلاح المجمعي للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان معاناة المرأة في ديالى هي بسبب تصاعد العنف الاسري وبعض العادات والتقايد البالية التي حرمتها من فرص التعليم ، الى جانب جيوش الارامل التي خلفتها الحروب طيلة السنوات الماضية ".واضاف :" رغم ظروف المحافظة ، الا ان المرأة في ديالى دخلت مجالات متعددة في العمل الاداري والسياسي ".فيما قالت امل عمران عضو مجلس ديالى المنحل :" ان واقع المرأة في ديالى مأساوي بسبب جيوش الارامل ومخلفات العنف الاسري والتهميش والحرمان من اداء دورها السياسي على الرغم من التطور الثقافي للمرأة " .واضافت :" ان محافظة ديالى تحتل مرتبة متقدمة باعداد الارامل مع وجود تهميش حكومي لدور المرأة "، مطالبة بدعم حقيقي للمرأة لانصافها واشراكها في القرار عبر منحها دورا فعالا في المؤسسات الحكومية ./انتهى

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