ترحيب ايراني للقاء البابا فرنسيس مع السيد السيستاني

2021/03/08 | 14:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو مجلس خبراء القيادة في ايران، الشيخ عباس الكعبي ان اللقاء الذي جمع قداسة بابا الفاتيكان و السيد علی السيستاني في النجف الاشرف، انتصاراً للا...

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