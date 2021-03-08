الكاظمي: نعمل على إخراج القوات الاجنبية من العراق وفق جدول زمني

2021/03/08 | 14:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حكومته تعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد استنادا الى جدول زمني محدد....

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