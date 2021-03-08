2021/03/08 | 14:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الكثيرون يعانون في مختلف البلدان من الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري، وكبت الحريات الأساسية، وغياب العدالة الاجتماعية، وخصوصا ما يعاني م...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني للبابا.. لا للظلم لا للحصار لا للفقر ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني للبابا.. لا للظلم لا للحصار لا للفقر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).