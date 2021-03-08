سكرتير القائد العام يعلن رفع ثلاث سيطرات مهمة في بغداد

2021/03/08 | 14:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، اليوم الاثنين، رفع عدة سيطرات في العاصمة بغداد لتخفيف الزخم المروري.وقال البياتي في بيان، إنه “بناءً على توجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، سيتم اعتبارا من الساعة ٢٠٠٠ اليوم ٨ اذار رفع سيطرات سهام العبيدي وسيد الحليب ومدخل اليرموك وتحويلها الى مرابطات بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتخفيف الزخم المروي وتسهيل حركه تنقل المواطنين في العاصمة”.

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