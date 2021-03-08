بعد مشادة بين مكونين.. العزاوي لـ”النور”: أنجزنا 4 مواد من قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/08 | 14:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن الأمين العام للحزب الاسلامي العراقي النائب رشيد العزاوي، الاتفاق بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب على 4 مواد من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وبقيت مادتين، فيما أشار الى مشادة بين أعضاء المكونين الكردي والشيعي.وقال العزاوي في تصريح لـ”النور نيوز”، انه “عقد اجتماع للكتل السياسية واللجنة القانونية بحضور رئيس مجلس النواب ونائبيه …

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