تنويه من المرور بخصوص ترويج معاملات تسجيل المركبات

2021/03/08 | 14:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، تنويهاً بشأن ترويج معاملات تسجيل المركبات.وذكرت المديرية في بيان مقتضب، “تنويه إلى أصحاب المركبات المسجلين على مواعيد مراجعة مديرية المرور لغرض ترويج معاملات تسجيل مركباتهم، الدخول من خلال هذا الرابط لمعرفة مواعيد المراجعة ويعتبر هذا الموقع هو السند الرئيسي للمراجعة وتكون الرسائل تنبيه وليس سنداً”.وأدناه الرابط: https://www.itp.gov.iq/app/search.php?fbclid=IwAR1j1WiXEwRir3Ydr99mAdWP0IgZlEBitrKmrMpjuk3-wtlrDLCVPSptR5U

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