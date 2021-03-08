البابا فرنسيس يغادر بغداد بعد زيارته التاريخية غير المسبوقة للعراق

2021/03/08 | 14:21 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد زيارته التاريخية غير المسبوقة للعراق، غادر صباح الاثنين البابا فرنسيس بابا الفاتيكان العاصمة بغداد منهيا بذلك زيارة دامت ثلاثة أيام ومثلت تحديا أمنيا للسلطات العراقية وتحديا صحيا مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.



وقدّم البابا من خلال زيارته رسائل دعم لمسيحيي العراق، إحدى أقدم الجماعات المسيحية في العالم، وجال في أرجاء البلاد بين بغداد وأربيل، والموصل وقراقوش شمالا.

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