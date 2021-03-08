قداسة البابا في قداسة الارض

2021/03/08 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد صالح صدقيان

« جئتكم حاجا » قالها بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس ، قبل ان تطأ قدماه

الاراضي العراقية في زيارة هي الاولى من

نوعها في تاريخ العراق وفي تاريخ

الفاتيكان على حد سواء .

قال « أتيت

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