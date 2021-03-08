2021/03/08 | 14:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رأت الخارجية الإيرانية أن “أصل الأزمة في اليمن، هي الحرب التي اعتقد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أنها ستنتهي بغضون 3 أسابيع”، مؤكدة أن “الحل في اليمن سياسي”.وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على أنه “يتعين على السعودية إنهاء الحرب على اليمن”، مؤكدا أن “هذا سيكون لصالح دول المنطقة واليمنيين”.وقال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران توجه رسائل للسعودية بعد التصعيد الكبير في حرب اليمن) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران توجه رسائل للسعودية بعد التصعيد الكبير في حرب اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).