المصرف الزراعي يخفض نسبة الفائدة على السلف المعاشية الى 3%

2021/03/08 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن المصرف الزراعي التعاوني، الاثنين، تخفيض نسبة الفائدة المستوفات على السلف المعاشية للموظفين الموطنة رواتبهم الى 3 بالمئة من مبلغ السلفة.

وكشف جدول الأقساط الخاص بسلف الموظفين الصادر عن قسم الدفع الألكتروني، الذي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الفائدة الشهرية على مبلغ سلفة الخمسة ملايين دينار لا تتجاوز 12.500 دينار تضاف الى رأس المال الشهري البالغ 83.334 دينار ليكون القسط الشهري 95.834 دينار على مدار خمس سنوات فيكون مجموع الفائدة الكلية على مدار عمر السلفة سبعمائة وخمسون ألف دينار لا غيرها".

وأضاف "فيما ستكون الفائدة الكلية على مبلغ سلفة العشرة ملايين دينار نحو مليون ونصف دينار فقط على مدار عمر القرض البالغ خمس سنوات، ومليونان ومئتان وخمسون على سلفة خمسة عشر مليون دينار".

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