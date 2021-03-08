الكاظمي يوجه برفع سيطرات في جانب الكرخ من العاصمة بغداد

2021/03/08 | 14:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، برفع 3 سيطرات في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.وقال سكرتير القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على توجيه القائد العام، سيتم اعتبارا من الثانية ظهراً اليوم رفع سيطرات سهام العبيدي وسيد الحليب …

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