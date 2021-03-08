العراق يستعد لإجراء “مسح شامل” للمرأة وواقعها في البلاد

2021/03/08 | 14:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الإثنين، أن الجهاز المركزي للإحصاء استكمل استعدادته الفنية والإدارية لتنفيذ المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، أن المسح المذكور، يمثل أهمية تنموية كبيرة، لكونه سيسهم في توفير المؤشرات الإحصائية التي تخص المرأة العراقية، مبيناً أن هذه المؤشرات ستشمل الناحية الصحية للمرأة وتمكينها، وتعزيز الصحة الإنجابية، فضلاً عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية، التي تهدف لقياس تكلفة العنف ضد المرأة، وأثر جائحة كورونا .

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