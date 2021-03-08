بارزاني يعلن مساندته لمبادرة الكاظمي بشان المشاكل بين بغداد وأربيل

2021/03/08 | 14:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، عن مساندته لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد حوار وطني لحل المشاكل بين اقليم كردستان وبغداد.وكتب بارزاني على حسايه بموقع “تويتر” قائلا “أدعم دعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي من أجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية المختلفة وإجراء حوار حقيقي عميق بغية الوصول إلى اتفاق نهائي ووضع حلول جذرية لمشاكل ٳقليم كوردستان مع الحكومة العراقية الاتحادية بموجب الدستور”.

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