2021/03/08 | 14:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح تجميدهم.. مصدر: نواب محافظ ذي قار ومستشاروه لم يلتحقوا بالدوام منذ تكليف الأسدي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/08 | 14:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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