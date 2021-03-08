2021/03/08 | 14:52 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 8 مارس 2021 | 02:36 مساءً

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المباشرة بوضع التصاميم النهائية لانشاء مطار الانبار الدولي

اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، الاثنين، عن المباشرة بوضع التصاميم النهائية لإنشاء مطار الانبار الدولي قبيل عرضه كفرصة استثمارية .

وقال الجنابي ان ” لجان هندسية وفنية من ديوان محافظة الانبار وبالتنسيق مع الدوائر الحكومية باشرت بوضع التصاميم النهائية لإنشاء مطار الانبار الدولي في منطقة الـ 35 كيلو غربي مدينة الرمادي، تمهيدا لعرضة كفرصة استثمارية حال اقرار الموازنة المالية للعام الحالي “.

واضاف ان” حكومة الانبار المحلية شكلت لجان مختصة لدراسة المشروع من جميع النواحي بعد اجراء عمليات مسح جوي لموقع المطار “، مبينا ان” المباشرة بوضع التصاميم النهائية لأنشاء المطار جاء على خلفية موافقة الحكومة المركزية على انشاء المشروع الذي يعد من اهم المشاريع العملاقة التي ستنفذ خلال العام الحالي من ميزانية المحافظة”.

وأشار إلى ان” العديد من الشركات الاستثمارية العالمية المختصة في انشاء المطارات ابدت رغبتها في استثمار المطار بانتظار عرضه من قبل الجهات المعنية بعد انتهاء التصاميم النهائية “.

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