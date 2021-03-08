البحرين: نسعى للمركز الاول في التصفيات الاسيوية

2021/03/08 | 14:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أكد الاتحاد البحريني لكرة القدم، ان المنتخب الاحمر يستهدف تحقيق المركز الاول في التصفيات الاسيوية المزدوجة.

وقال رئيس الاتحاد البحريني علي بن خليفة في تصريحات اطلعت عليها وكالة/ المعلومة/ إن “تركيزنا حاليا يصب في تحقيق الأحمر البحريني المركز الأول في تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023”.

واضاف أن “من المهم فهم التصفيات وكيف أصبح حال المنافسين وخاصة أن المنافسة كبيرة على المقعد الأول مع كل من المنتخبين العراقي والإيراني”.

وتابع أن “المساعي الحالية تصب في أن تستضيف مملكة البحرين ما تبقى من مباريات التصفيات بنظام التجمع حزيران المقبل، هناك اجتماعاً في الأسبوعين القادمين لحسم موضوع الاستضافة المركزية والذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مشوارنا في التصفيات وخاصة أن المركز الثاني لا يضمن التأهل نظراً لاختيار أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات الثمان الآسيوية”.

يذكر ان العراق يحتل المركز الاول في مجموعته بالتصفيات الاسيوية والتي تضم ايران والبحرين وكمبوديا وهونغ كونغ.



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