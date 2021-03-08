عمليات جديدة لجهاز مكافحة الإرهاب في بغداد والأنبار والسليمانية (صور)

2021/03/08 | 14:53 - المصدر: وكالة ناس

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بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، يواصل شُجعان جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة واجباتهم لملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على إرهابي في حي اليرموك بمُحافظة بغداد وإرهابيين أثنين في مُحافظة الأنبار.

كما وتمكنوا من القاء القبض على عُنصرين إرهابيين من المطلوبين لجهاز مُكافحة الإرهاب بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية.وأختتم أبطال الجهاز هذه الواجبات التي اتسمت بالمهنية العالية بتنفيذ واجب نوعي في قضاء الفلوجة أسفر عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي من عصابات داعـش الإرهابيةليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى { 6 } عناصر.

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