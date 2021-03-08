في مكان ما يدعى هناك - مريم الصايغ

2021/03/08 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_الصايغ عزيزتي..



عزيزي أتمنى أن تكونوا بخير بهذي الأيام الصعبة وأطلب من الله أن يمنحنا السلام والمحبة وشفاء للمرضى وراحة للمتعبين ونياح وسكينة للمنتقلين وأسرهم .في مكان ما يدعى هناك نص من مجموعتي لحظات ممتدة كتب عام 2000 ونشر بالمجموعة عام 2002 وله حقوق ملكية وأدبية لكن للأسفسرق على الفايسبوك منذ عام 2015 وحتى أول أمس..



لذا اسمحوا لي بإعادة نشره هنا ..



الجزء المقتطع من النص الذي يحفظه لي ......





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